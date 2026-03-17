Мэрия решила поменять асфальт, который в центре города стоптали калининградцы

На Ленинском проспекте в областном центре отремонтируют тротуар и нарисуют велодорожку. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии во вторник, 17 марта.

«Один из самых напряжённых тротуаров, в плане трафика, будет отремонтирован в этом году. Также там будет обособлена велодорожка, она пройдёт за остановочным павильоном, а перед «Меркурием» соединится с велополосой на проезжей части проспекта», — поделились проектом в администрации города.

На участок протяжённостью 170 метров от гостиницы «Калининград» до дома №63 выделяют 15,6 млн рублей. Подрядчик должен освоить средства за полгода, точнее, за 175 дней.