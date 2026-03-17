Власти Калининградской области помогут муниципалитетам привести в порядок дороги после снежной зимы

Власти Калининградской области готовы финансово помочь муниципалитетам с ремонтом дорог и тротуаров после снегопадов. Об этом заявил губернатор Алексей Беспрозванных на оперативном совещании во вторник, 17 марта.

Глава региона отметил, что в этом году увеличен дорожный фонд и более 200 млн рублей направят на содержание трасс.

«Понятно, что столкнулись с последствиями зимы. Это касается и тротуаров. После схода снега сошла и часть дорог. Главам муниципалитетов поручение — промониторить самые критичные объекты: школы, детские сады и так далее. Собираем объекты, оперативно будем выделять средства», — подчеркнул Беспрозванных.

Муниципалитетам поручили в кратчайшие сроки составить перечень проблемных участков и передать данные в правительство региона. Глава администрации Калининграда Елена Дятлова сообщила, что обследование основных магистралей завершат уже на этой неделе.

«Выйдем на ремонт по сетке трещин и ликвидации ям, которые образовались в процессе зимы», — добавила сити-менеджер.