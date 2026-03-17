«Залез на ту штуку и поймал за капюшон»: черняховец, вытащивший ребёнка из ледяной воды, рассказал, как это было

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Вытащить из ледяной воды ребёнка, который накануне провалился под лёд на Парковом озере в Черняховске, его спаситель смог, ухватив мальчика за капюшон. Об этом рассказал «Клопс» сам Дмитрий Сапожников во вторник, 17 марта.

Вечером накануне 33-летний водитель Дмитрий, сам отец троих детей, гулял с семьёй на берегу озера у парка. Один из его сыновей шёл рядом с мамой, второй, четырёхмесячный, мирно сопел в коляске. Но внимание молодого папы немедленно привлёк маленький силуэт на противоположном берегу.

«Я увидел, что мальчик просто ступил на лёд и побежал, — рассказывает мужчина. — Я крикнул, чтобы он стоял. Лёд-то тонкий, практически везде уже растаял. Но он всё равно бежал».

Не дожидаясь, пока случится беда, Дмитрий кинулся на перехват. Малыша — а мальчику на вид было не больше четырёх-пяти лет — явно манил большой декоративный цветок посреди озера. Со стороны Дмитрия инсталляцию окружала вода, но с другого бока к ней ещё подступал лёд. Пока мужчина бежал к берегу, ребёнок приблизился к сооружению почти вплотную. И тут рыхлая корка под ним всё-таки треснула.

«Он чуть-чуть совсем не добрался, — говорит Дмитрий. — Когда я прыгал в воду, он ещё наверху был, голова торчала.

Барахтался. Когда я подплывал, уже просто одни ручки только...

Я на эту штуку сам залез и оттуда его подтягивал, потому что ближе. За капюшон его схватил, подтянул к себе и держал на руках».

В это время жена Дмитрия уже звонила в «112». Прибывшие сотрудники МЧС помогли мужчине и ребёнку вернуться на берег, медики скорой помогли обоим согреться и оказали первую помощь пострадавшему мальчику. По словам Дмитрия, всё происходило на глазах его матери, которая видела, что тот спустился на лёд, но внешне сохраняла спокойствие.