В Черняховске тарифы на отопление снизятся после запуска газовой котельной

В Черняховске намерены запустить новую газовую котельную к началу отопительного сезона. Это позволит снизить тарифы, заявил во вторник, 17 марта, глава Черняховского муниципального округа Виктор Вобликов в эфире ЦУР во «ВКонтакте».

«Мы получили субсидию по нацпроекту, и уже идёт активная фаза строительно-монтажных работ по возведению газовой котельной, — сообщил чиновник. — Она позволит не только перейти на экологический вид топлива, но и для достаточно большого микрорайона, где проживает более пяти тысяч человек, снизить тарифы после ввода в эксплуатацию».

Виктор Вобликов подчеркнул, что все работы, включая пусконаладку и сдачу в эксплуатацию, планируется закончить к началу отопительного сезона 2026-2027 года.