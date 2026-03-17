На выезде из Калининграда отключили светофор, некоторых водителей это обрадовало

В Калининграде на пересечении Аллеи Смелых и Южного обхода отключили светофор. Во вторник, 17 марта, он работает в режиме мигающего жёлтого сигнала, сообщили «Клопс» автомобилисты.

По словам водителей, регулятор сломался накануне. Движение по окружной заметно ускорилось. Сложности возникают у тех, кто едет по Аллее Смелых в город. В целом на перекрёстке, который стал нерегулируемым, увеличился риск ДТП.