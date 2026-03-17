В Калининграде появился первый из 12 новых автобусов для маршрута №22

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде появился первый из 12 автобусов ЛиАЗ, которые должны пополнить автопарк «ГорТранса». Об этом «Клопс» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В понедельник, 16 марта, машину без госномера заметили на Балтийском шоссе. Предстоит поставить транспорт на учёт, оформить на него ОСАГО и выполнить другие процедуры. Первые автобусы этой модели закупают для нового маршрута №22. По последним данным, автобусы выйдут на линию 1 мая.

Всего для этого маршрута планируют приобрести 12 ЛиАЗов. В салоне таких машин предусмотрено 23 сидячих места, общая вместимость — до 82 пассажиров.

22-й свяжет Сельму и микрорайон Александра Космодемьянского. Он фактически заменит маршрутку №70, которая сейчас остаётся единственным транспортом, курсирующим до спорткомплекса «Автотор-Арена». На линии работает один микроавтобус, а интервалы между рейсами достигают двух часов.

Местные жители задаются вопросом, как автобусы будут разъезжаться на узкой улице возле «Автотор-Арены», где машины часто припаркованы с обеих сторон. Кроме того, остановку на Новгородской разместили в зоне парковки, что может создавать неудобства для пассажиров. На той же улице не везде оборудованы остановки в обоих направлениях.