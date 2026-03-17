Получите свой TENET выгодно: в Калининграде пройдёт тест-драйв автомобилей с уникальной программой

Ссылка 21 марта дилерский центр на Большой Окружной открывает доступ к программе дополнительных скидок от «Человека из представительства завода TENET». В дилерском центре на Большой Окружной, 9, калининградцев ждут дополнительные скидки и выгоды на автомобили TENET. 21 марта представитель импортёра лично подготовит персональные предложения на покупку кроссоверов, что станет уникальным шансом для максимально выгодной сделки. Особые условия, суммируемые с мартовскими акциями, доступны участникам тест-драйва, пройденного до или во время мероприятия. В «Тенет Центре Автоград Окружная» в наличии вся линейка — T4, T7 и T8 — во всевозможных заводских цветах и комплектациях.

О бренде TENET — это амбициозный проект «АГР Холдинг» и концерна Defetoo. Производство развёрнуто под Калугой на мощностях легендарного завода, ранее выпускавшего а/м марки Volkswagen. Бренд TENET унаследовал лучшее: проверенные временем платформы CHERY и высочайшие немецкие стандарты сборки. Само название TENET — это акроним: Take Every New Experience Together («Вместе к новым свершениям»). Философия бренда строится на триединстве: Азиатские инновации: передовая электроника и эффективные турбомоторы. Немецкая дисциплина: строгий контроль качества на каждом этапе производства. Российская адаптация: оцинкованные кузова, мощные «зимние пакеты» и подвеска, готовая к региональным особенностям. В интерьерах автомобилей TENET используются только высококачественные материалы, а продуманные до мелочей дизайн и сборка создают ощущение премиальности при каждом прикосновении. Философия TENET основана на идее укрепления семейных ценностей. Именно поэтому первые модели бренда — это просторные, безопасные и функциональные кроссоверы, разработанные для гармоничной городской жизни и комфортных путешествий с вашими близкими.

Почему калининградцы выбирают кроссоверы TENET? TENET отвечает любым вызовам, предлагая «умный» комфорт: от мгновенного подогрева руля и сидений до интеллектуального климат-контроля и кругового обзора 540°. Это делает парковку безопасной, а поездку — приятной в любых погодных условиях региона. Кроссоверы Т8, представленные в дилерском центре «Тенет Центр Автоград Окружная», опционально могут иметь целый комплекс систем безопасности ADAS, который постоянно страхует водителя, контролируя полосу и дистанцию. А также оптимизированные турбомоторы TENET обеспечивают впечатляющую динамику при разумном расходе топлива. В каждом авто дизайн сочетает эстетику с эргономикой, где каждая деталь служит функциональности и удобству водителю и всем пассажирам. Более того, автомобили опционально оснащены системой интеллектуального полного привода, который позволяет насладиться дорогой до дома или путешествием в новые места, где бы эти места не находились. На событии 21 марта будут доступны несколько моделей:

TENET T4 Линейка открывается версиями MT/CVT Line и Active 2WD по цене от 1 989 000 рублей. Под капотом — надёжный 1,5-литровый агрегат (113 или 147 л. с.), обеспечивающий разгон до сотни за 10–14,6 сек. Кроссовер крайне практичен: имеет просторный багажник на 1100 л, питается доступным АИ-92, потребляя от 6,1 л на трассе до 9,2 л в городе. Внутри — цифровое царство: сдвоенная панель экранов 2 × 10,25 дюйма, голосовое управление и система «Свободные руки». Дистанционный прогрев салона и обзор 360° превращают каждую поездку в отдых.

TENET T7 Комплектации Active и Prime (2WD/4WD) стартуют по цене от 2 295 000 рублей. Атлетичный облик подчёркивают массивная решётка радиатора, LED-оптика и рельефный капот. Турбосердце 1,6 на 150 л. с. в связке с роботом 7РКПП гарантирует стремительный подхват (9,7–9,8 сек. до 100 км/ч) и плавность хода. При этом Т7 остаётся экономичным: от 6,2 л по трассе до 9,7 л в городском цикле (АИ-92). Это идеальный баланс между солидным статусом и спортивным характером для уверенного движения по любым магистралям.

TENET T8 Флагманский полный привод в исполнениях Prime и Ultra 4WD доступен по цене от 3 435 000 рублей. Мощный 2,0-литровый двигатель на 197 «коней» превращает Т8 в настоящего покорителя дорог с разгоном до сотни всего за 8,4 сек. Кроссовер демонстрирует отличную для своих габаритов топливную эффективность на АИ-92: 10,3 л в городе и 7,2 л на загородном шоссе. Это бескомпромиссный выбор для тех, кто ценит максимальное пространство, технологичность и абсолютную уверенность в каждой поездке.

Тест-драйв для вас Личное знакомство за рулём — отличный способ по-настоящему прочувствовать характер и возможности выбранной модели. В дилерском центре для вас подберут маршрут, который продемонстрирует потенциал автомобиля, а эксперты в деталях объяснят работу всех интеллектуальных систем прямо во время движения.