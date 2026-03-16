Можно ли улететь за копейки, купив билет в аэропорту: глава Храброво дал совет пассажирам

Распространённое мнение о том, что в аэропорту можно купить дешёвый билет прямо перед вылетом, не соответствует реальности. Об этом сообщил генеральный директор Храброво Александр Корытный в интервью деловому журналу «Королевские ворота».

По его словам, на калининградском направлении действует высокий спрос, особенно в летний сезон. Пассажирам лучше планировать поездки заранее, а не пытаться ловить низкие цены за несколько часов до взлёта.

«Приехать и рассчитывать на дешёвые билеты — скорее, миф», — добавил руководитель аэропорта.

Глава Храброво напомнил, что в 2026 году субсидируются только четыре направления — в Москву, Санкт-Петербург, Архангельск и Екатеринбург. «Спекуляций я не вижу — просто велик спрос», — подчеркнул Корытный и добавил, что пассажирам не стоит ориентироваться исключительно на субсидированные билеты. По его словам, у «Аэрофлота» действует круглогодичный плоский тариф.