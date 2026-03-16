За две недели на калининградских АЗС выросли цены на бензин и дизель

За последние две недели на автозаправках Калининграда заметно изменились цены на топливо. «Клопс» продолжает мониторинг стоимости бензина и дизеля.
За две недели сильнее всего подорожал АИ-95 — в среднем на 50–55 копеек за литр. АИ-92 вырос в цене примерно так же, а дизель — менее значительно. Данные, приведённые ниже, не учитывают скидки и акции на АЗС.
АИ-92
- Сургутнефтегаз — с 67,18 до 67,73 руб. (+0,55 руб.)
- Балтнефть — с 65,99 до 66,69 руб. (+0,70 руб.)
- Р&H-Ойл — 69,99 руб. (без изменений)
- Лукойл — с 67,44 до 67,99 руб. (+0,55 руб.)
АИ-95
- Сургутнефтегаз — с 71,01 до 71,56 руб. (+0,55 руб.)
- Балтнефть — с 69,79 до 70,29 руб. (+0,50 руб.)
- Р&H-Ойл — 74,49 руб. (без изменений)
- Лукойл — с 71,35 до 71,90 руб. (+0,55 руб.)
Дизельное топливо
- Сургутнефтегаз — с 76,35 до 76,55 руб. (+0,20 руб.)
- Балтнефть — 75,39 руб. (без изменений)
- Р&H-Ойл — 75,99 руб. (без изменений)
- Лукойл — с 79,58 до 79,93 руб. (+0,35 руб.).
