За две недели на калининградских АЗС выросли цены на бензин и дизель

За последние две недели на автозаправках Калининграда заметно изменились цены на топливо. «Клопс» продолжает мониторинг стоимости бензина и дизеля.

За две недели сильнее всего подорожал АИ-95 — в среднем на 50–55 копеек за литр. АИ-92 вырос в цене примерно так же, а дизель — менее значительно. Данные, приведённые ниже, не учитывают скидки и акции на АЗС.

АИ-92

Сургутнефтегаз — с 67,18 до 67,73 руб. (+0,55 руб.) Балтнефть — с 65,99 до 66,69 руб. (+0,70 руб.) Р&H-Ойл — 69,99 руб. (без изменений) Лукойл — с 67,44 до 67,99 руб. (+0,55 руб.)

АИ-95

Сургутнефтегаз — с 71,01 до 71,56 руб. (+0,55 руб.) Балтнефть — с 69,79 до 70,29 руб. (+0,50 руб.) Р&H-Ойл — 74,49 руб. (без изменений) Лукойл — с 71,35 до 71,90 руб. (+0,55 руб.)

Дизельное топливо