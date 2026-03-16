В соседнем с Калининградской областью районе Литвы объявили угрозу наводнения

В Шилутском районе Литвы, который граничит с Калининградской областью, объявили опасность наводнения. Об этом Delfi пишет в понедельник, 16 марта.

В стране продолжается весенний подъём воды: на многих реках уровень заметно вырос, а в отдельных местах достиг опасных и даже стихийных отметок. По прогнозам литовских гидрологов, в ближайшие дни на большинстве водоёмов ситуация стабилизируется, однако в низовьях Немана сохраняется угроза подтоплений, особенно при образовании ледовых заторов.

Как отмечают специалисты, обстановка может меняться быстро, поэтому жителям советуют следить за актуальной информацией. Предупреждение о стихийном наводнении в Шилутском районе действует с 15 по 18 марта.