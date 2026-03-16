Семьсот тысяч рублей компенсации получила калининградка, попавшая в ДТП с мусоровозом

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Калининградка, пострадавшая в ДТП, при содействии судебных приставов получила в качестве компенсации вреда 700 тысяч рублей. Об этом сообщили «Клопс» в пресс-службе УФССП России по Калининградской области в понедельник, 16 марта.

Авария случилась осенью 2025 года. Водитель мусоровоза Scania не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Toyota Avensis. Пассажирка легковушки получила тяжёлые травмы и частично утратила трудоспособность.

Иск о компенсации морального вреда суд удовлетворил. Поскольку в момент ДТП виновник выполнял свои служебные обязанности, деньги постановили взыскать с организации, в которой он работал.

«Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов Гвардейского района УФССП России по Калининградской области, по месту нахождения организации, — рассказали в пресс-службе. — В качестве меры воздействия наложили арест на все счета компании».

В итоге кроме полного погашения задолженности работодателю пришлось уплатить ещё и исполнительский сбор в размере 84 тысячи рублей — за промедление с исполнением требований суда. В настоящее время средства направлены взыскательнице и в консолидированный бюджет государства.