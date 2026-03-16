Взял деньги и был таков: мастер-отделочник обманул несколько калининградских семей на сотни тысяч рублей

Несколько семей из Калининграда и Гурьевского округа лишились крупных сумм, доверившись знакомому строителю. Репутация Александра (имя изменено) до сих пор была безупречна, но теперь он просто исчезает с деньгами. Пострадавшие надеются объединить усилия для того, чтоб добиться справедливости, рассказали они «Клопс» в пятницу, 13 марта.

Жертвами Александра и собственного легковерия стали не только его заказчики, но и друзья семьи, и бывшие коллеги, причём некоторые знали его долгие годы. Многим и в голову не приходило оформлять отношения с мужчиной на бумаге. Поэтому сейчас у них нет даже оснований для гражданского иска, а полиция в возбуждении уголовного дела тем, кто успел туда обратиться, отказала.

Сейчас горе-строитель скрывается. Люди, отдавшие ему деньги под честное слово, просят откликнуться читателей «Клопс», узнавших в этой истории свою ситуацию, чтобы всё-таки привлечь Александра к ответственности.

Урок на двести тысяч

Жительница Гурьевского района Карина Ф. знала Александра с начала 2020-х годов: он делал ремонт в доме её родителей, потом ей самой помогал с отделкой ванной комнаты. Поэтому когда женщине понадобилось соорудить навес для террасы, она не задумываясь позвонила «нашему строителю».

«Раньше проблем с ним вообще никаких не было, — рассказывает Карина. — У нас и тени сомнения не возникло, что что-то может пойти не так. И так же, как и в предыдущие разы, он попросил перевести деньги на материалы: он их закупит и приступит к работе. Мы перевели двести тысяч. Ну и как бы стали ждать».

То, что процесс оказался небыстрым, для Карины сюрпризом не было: она и так знала, что строители часто подряжаются на несколько объектов сразу и потом жонглируют ими, работая то на одном, то на другом. Но когда стало ясно, что ожидание затягивается совсем уж бессовестно, она забеспокоилась.

«Мы ему начали писать, — вспоминает женщина, — он сначала отвечал: да, да, да, едет, заказал, всё едет. Но через какое-то время стало очевидно, что ничего не едет, что он врёт.

Выкручивался прямо по-детски, сочинял, мол, я поехал забирать, а там закрыто. Или — там выходной».

Заподозрив неладное, Карина и её муж начали требовать чеки за якобы купленные материалы. Тоггда Александр стал всё более неаккуратно отвечать на сообщения, а потом замолчал совсем. «Сначала он вроде со всем соглашался, — говорит девушка, — а потом просто исчез».

Семья Ф. написала заявление в полицию, обвинив Александра в мошенничестве. Но в возбуждении уголовного дела им отказали, рекомендовав подать в суд гражданский иск. «В прокуратуру мы не обжаловали это, — говорит Карина. — Решили, что это нам такой урок на двести тысяч...»