В Калининградской области ищут 36-летнего мужчину, пропавшего в конце прошлого года (обновлено)

В Калининградской области ищут 36-летнего Сергея М., который пропал в конце прошлого года. Об этом сообщает ПСО «Запад».

Мужчина — житель Советска. Он не выходит на связь с декабря 2025-го. Его местонахождение не установлено.

Рост пропавшего — 170 см, он среднего телосложения, с короткой стрижкой и светлыми глазами. Во что он был одет, неизвестно.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просят сообщить об этом по телефонам: 8(4012) 508-038; 8(4012) 520-444; 02; 102; 112.

Обновлено 15 марта в 15:08

Найден, жив.