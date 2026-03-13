Советский проспект в начале апреля сузят до одной полосы

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде 3 и 4 апреля в районе перекрёстка Советского проспекта с ул. Гайдара и Лейтенанта Яналова для движения в сторону центра города оставят только левую полосу. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«С 19 часов 3 апреля до 8 часов 4 апреля будут закрыты для движения средняя и правая полосы направлением к центру города за 50 метров перед пересечением с Гайдара/Яналова до въезда на перекрёсток», — уточнили в городской администрации.

Подрядчик должен заранее установить ограждения, а также предупреждающие водителей и пешеходов знаки.