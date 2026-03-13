Дятлова ответила, будут ли перекрывать улицу Согласия во время концертов и матчей «Локомотива»

В Калининграде пока не планируют полностью перекрывать для автомобилистов улицу Согласия на время концертов и волейбольных матчей «Локомотива» во дворце спорта «Янтарный». Об этом «Клопс» заявила глава администрации города Елена Дятлова, комментируя жуткие пробки во время массовых мероприятий.

Власти рассчитывают снизить транспортную нагрузку за счёт новых парковок и улучшения работы общественного транспорта. Рядом с улицей Катериничева планируют оборудовать стоянку примерно на 143 машины и несколько мест для шаттлов. Другая парковка уже введена в эксплуатацию и находится по соседству с прогулочной аллеей возле арены.

Дятлова признала, что предоставить парковочные места всем зрителям не получится. По словам сити-менеджера, главная задача — мотивировать зрителей приезжать на мероприятия на общественном транспорте, чтобы не создавать пробки в жилом районе. Движение автобусов теперь синхронизируют с окончанием концертов и матчей, чтобы зрители могли быстрее разъехаться после мероприятий.

Читатели сообщают, что из-за большого количества машин, которые одновременно выезжают от арены, «колом встают» автобусы и троллейбусы. Люди едут в битком набитом транспорте.

Ближайший матч «Локомотива» состоится в пятницу, 13 марта.