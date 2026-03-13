В ветклиники Калининграда приводят всё больше укушенных клещами собак

Ветврачи Калининграда открыли сезон лечения собак от клещевых инфекций. С начала марта в клиники приводят по три-пять укушенных животных еженедельно, а в некоторые — и ежедневно. И пик обращений ещё впереди, рассказали «Клопс» городские специалисты в пятницу, 13 марта.

Иксодовые клещи проснулись от спячки с первыми лучами солнца и таянием последнего снега. И проснулись очень агрессивными, считает профессор, доктор ветеринарных наук Александр Муромцев.

«Ведь для того, чтобы размножиться, клещам надо обязательно кровь, — говорит ветеринар. — А они переносят целый ряд заболеваний. Сам по себе клещ представляет небольшую опасность, укус почти безболезненный. А вот то, что он заражает животных и человека, это уже серьёзно, это трансмиссивные болезни, в частности, кровепаразитарные: когда клещ инфицирует собаку, лошадь боррелиями, пироплазмами и так далее».

В этом сезоне укусы клещей у собак Муромцев начал диагностировать с первых мартовских дней. По его словам, по сравнению с прошлым годом, сейчас таких обращений больше, потому что клещи более голодные из-за затяжных холодов.

Сейчас ещё не так много, но ожидаем, конечно, — говорит ветеринар. — Пока приводят собак пять в день».

Его коллега, ветеринарный врач Илья Пархоменко, который принимает в Гусеве, говорит, что в их клинике наплыв ещё не так заметен, но первые укушенные тоже уже есть.

«Пиковую активность мы ждём в мае, — отметил он, — всплеск обычно в мае и сентябре. Пока примерно три-пять случаев в неделю».

В Калининградской области клещи переносят три инфекции. Это бабезиоз (иначе пироплазмоз), болезнь Лайма (боррелиоз) и анаплазмоз. Это разные заболевания с разной частотой встречаемости и поражением разных органов, говорит Пархоменко.

Именно бабезиоз чаще всего становится причиной гибели укушенных клещом собак. Возбудитель поражает красные кровяные клетки. Боррелиоз — вялотекущее заболевание, которое нельзя диагностировать и для профилактики которого ветеринары назначают антибиотики. Анаплазмоз тоже атакует клетки крови, но уже тромбоциты, лейкоциты и в целом иммунную систему. Все они представляют собой очень большую угрозу.