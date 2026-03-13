Исследование: более половины жителей Калининградской области назвали главным приоритетом года карьеру

Более половины жителей Калининградской области назвали главным приоритетом года карьеру. Об этом сообщают аналитики платформы hh.ru в пятницу, 13 марта.
Согласно опросу, 53% респондентов планируют уделять больше времени работе и карьерному росту. На втором месте среди жизненных приоритетов оказалась семья (43%), далее — здоровье и личностное саморазвитие (по 29%).
Также в числе важных направлений жители региона назвали:
- профессиональное развитие — 18%,
- хобби — 10%,
- образование — 9%,
- спорт — 7%,
- общение с друзьями — 4%.
По словам руководителя направления «Навыки и карьера» hh.ru Марины Дороховой, отношение к работе постепенно меняется.
«Сейчас людям недостаточно просто ходить на работу. Всё больше специалистов осознанно строят карьеру, развивают навыки и стремятся становиться экспертами в своей области», — отметила она.
Наиболее активно развивать карьеру планируют молодые специалисты 18–24 лет — почти 70% представителей этой группы. Для них также важны личностное развитие (52,6%) и профессиональный рост (42,9%). С возрастом приоритеты меняются. Например, среди людей 35–44 лет на первое место выходит семья (53,8%), хотя работа всё ещё остаётся важной — 50,1%.
Аналитики hh.ru также изучили обращения пользователей к карьерным консультантам. Самой востребованной услугой стала подготовка готового резюме — её просмотрели более 788 тысяч раз, а около 40 тысяч человек воспользовались ею.
В числе популярных запросов также:
- поиск работы за границей — более 430 тыс. просмотров,
- смена профессии — свыше 603 тыс. просмотров,
- построение карьерного плана и стратегии поиска работы,
- работа с синдромом самозванца — более 428 тыс. просмотров.
По словам экспертов, это говорит о том, что специалисты всё чаще подходят к развитию карьеры системно — не только развивают навыки, но и работают над уверенностью в себе и стратегией профессионального роста.
