Исследование: более половины жителей Калининградской области назвали главным приоритетом года карьеру

Более половины жителей Калининградской области назвали главным приоритетом года карьеру. Об этом сообщают аналитики платформы hh.ru в пятницу, 13 марта.

Согласно опросу, 53% респондентов планируют уделять больше времени работе и карьерному росту. На втором месте среди жизненных приоритетов оказалась семья (43%), далее — здоровье и личностное саморазвитие (по 29%).

Также в числе важных направлений жители региона назвали:

профессиональное развитие — 18%, хобби — 10%, образование — 9%, спорт — 7%, общение с друзьями — 4%.

По словам руководителя направления «Навыки и карьера» hh.ru Марины Дороховой, отношение к работе постепенно меняется.

«Сейчас людям недостаточно просто ходить на работу. Всё больше специалистов осознанно строят карьеру, развивают навыки и стремятся становиться экспертами в своей области», — отметила она.

Наиболее активно развивать карьеру планируют молодые специалисты 18–24 лет — почти 70% представителей этой группы. Для них также важны личностное развитие (52,6%) и профессиональный рост (42,9%). С возрастом приоритеты меняются. Например, среди людей 35–44 лет на первое место выходит семья (53,8%), хотя работа всё ещё остаётся важной — 50,1%.

Аналитики hh.ru также изучили обращения пользователей к карьерным консультантам. Самой востребованной услугой стала подготовка готового резюме — её просмотрели более 788 тысяч раз, а около 40 тысяч человек воспользовались ею.

В числе популярных запросов также:

поиск работы за границей — более 430 тыс. просмотров, смена профессии — свыше 603 тыс. просмотров, построение карьерного плана и стратегии поиска работы, работа с синдромом самозванца — более 428 тыс. просмотров.

По словам экспертов, это говорит о том, что специалисты всё чаще подходят к развитию карьеры системно — не только развивают навыки, но и работают над уверенностью в себе и стратегией профессионального роста.