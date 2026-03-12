В Калининграде планируют перенести автобусное кольцо на Сельме

В Калининграде планируют перенести разворотное кольцо общественного транспорта на Сельме. Об этом рассказала глава администрации города Елена Дятлова во время выездного совещания в четверг, 12 марта.

Автобусы и троллейбус №2, следующие до дворца спорта «Янтарный», будут заканчивать маршрут в районе улицы Украинской. По соседству с новыми жилыми домами планируют построить ещё один объект.

«Там должно появиться ещё одно пожарное депо. В городе есть районы, которые пока не прикрыты такими подразделениями», — объяснила глава администрации.

Сейчас всё это только планы. В городском бюджете деньги на проектирование продолжения улицы Согласия и перенос транспортного кольца пока не заложены.

«Есть проекты, которые нужно запускать раньше — это Советский проспект, Аллея Смелых, улица Киевская. Поэтому к проектированию новых объектов мы подходим тогда, когда понимаем источники финансирования», — отметила Елена Дятлова.