В Калининграде открыли движение по новой улице, которая соединила Челнокова с Согласия

В Калининграде открыли движение по новой улице Героя России Алексея Катериничева. Об этом рассказала глава администрации города Елена Дятлова во время выездного совещания в четверг, 12 марта.

Трасса связала Челнокова и Согласия. Протяжённость улицы составляет около 500 метров. Ширина двухполосной дороги — около шести метров. Предусмотрены двухметровые тротуары.

Как пояснил глава дорожно-транспортного комитета мэрии Антон Романов, улица позволит жильцам соседнего ЖК «Олимпийский» не наматывать круги в направлении окружной, чтобы поехать в сторону центра Калининграда. Ранее планировали делать круговую развязку, но теперь надобность в ней отпала.

«Она позволяет сократить перепробег, который ранее составлял порядка четырёх километров. Теперь можно правым поворотом выйти на Согласия и дальше попасть на развитую улично-дорожную сеть», — рассказал Романов.

Новая дорога выходит на улицу Егорова и далее соединяется с Рассветной, которую реконструировали.

По словам Дятловой, в этом районе города многие улицы получают имена героев. Первым объектом с новым адресом на этой улице стало здание стадиона, где занимаются регбисты: с ул. Согласия они «переехали» на Катериничева, 6.