Власти Калининграда пригрозили штрафами тем, кому ещё хочется гулять по замёрзшим водоёмам

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде напомнили о запрете выхода на лёд городских водоёмов и предупредили о штрафах за нарушение правил. Об этом в телеграм-канале мэрии написали в четверг, 12 марта.

Как уточнили власти, запрет начинает действовать автоматически при наличии хотя бы одного опасного признака. К ним относятся:

толщина льда меньше 12 см,

промоины, слом припая, отход льда от берега,

ветер со скоростью от 12 м/с,

плюсовая температура дольше суток при критической толщине льда.

Ограничения действуют и при плохой видимости. Для обычных водоёмов критическим считается показатель меньше 500 метров, для заливов — меньше километра. Ещё одним основанием для запрета становится метель.

В администрации подчеркнули, что кататься по замёрзшим водоёмам на машине нельзя ни при каких условиях. Сейчас на городских озёрах уже появились промоины, а местами лёд оторвало от берега.

«Есть риск схлопотать штраф за нарушение правил поведения на воде. Возможно, что для тех, кто абсолютно не ценит собственную жизнь, хоть это станет каким-то аргументом», — заключили власти.