Калининградская таможня не подтвердила ажиотаж на границе из-за подорожания бензина в Европе

В таможне Калининградской области не подтверждают сообщения об ажиотаже на границе из-за роста цен на бензин в странах Евросоюза. Об этом «Клопс» сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 11 марта.

«Нет никакого ажиотажа, никакого наплыва. Ни машины больше. Всё так же штатно, так же спокойно, как было до <...>. Может, завтра что-то поменяется, но пока информация не соответствует действительности», — заявили в таможне.