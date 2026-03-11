«Люди там ждут по привычке»: в Гвардейске вместо автостанции пообещали сделать павильон под крышей

В Гвардейске на месте бывшей автостанции могут установить остановочный павильон. Об этом во время прямого эфира рассказала глава Гвардейского муниципального округа Анна Сбойнова в среду, 11 марта.

«Решения о возврате автостанции не принято, — пояснила чиновница. — Это не городской объект, а [часть] калининградского автовокзала. Мы пишем обращения».

Глава округа отметила, что официально остановки в городе находятся в других местах. Однако жители продолжают ждать автобусы именно там, где привыкли, где раньше располагалась автостанция.

«По сложившейся традиции именно в этом месте люди ждут автобусы и часто подолгу. Поэтому в этом году мы приняли решение сделать там остановку — малую архитектурную форму, чтобы у людей была возможность подождать и не обдуваться всеми ветрами. Будет крыша», — сказала Сбойнова. Работы планируют завершить в течение весны и лета.

Ранее жители Гвардейска пожаловались «Клопс», что в городе окончательно закрыли единственную автостанцию. Людям приходится искать нужные автобусы в разных местах и ждать транспорт под открытым небом.

Автостанция перестала работать несколько лет назад во время ремонта дорог. Тогда остановку перенесли из центра города на ул. Мира и объяснили, что это временная мера. Однако позже оказалось, что работу автостанции возобновлять не планируют.

Горожане были недовольны, что теперь негде купить билет заранее. Кроме того, пассажиры путаются в маршрутах: часть автобусов заезжает на площадь, другие только разворачиваются на улице Мира.