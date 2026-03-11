Прокуратура начала проверку после публикаций «Клопс» о плохом состоянии дорог в Янтарном и Пионерском

Светлогорская межрайонная прокуратура после публикаций «Клопс» организовала проверку состояния автомобильных дорог в Янтарном и Пионерском. Об этом сообщили редакции в пресс-службе надзорного ведомства.

В опубликованном материале было показано, что покрытие нескольких дорог в этих муниципалитетах находится в плохом состоянии, а дорожные знаки либо отсутствуют, либо установлены с нарушениями.

В рамках проверки специалисты оценят исполнение требований законодательства о безопасности дорожного движения. По её итогам будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Какие проблемы выявляют жители и эксперты

По словам местных жителей и специалистов, в Янтарном и Пионерском есть и другие проблемы, связанные с организацией дорожного движения.

Так, в Янтарном пешеходные переходы на ряде улиц не соответствуют нормативам. В частности, на некоторых из них неправильно занижен бортовой камень. Также отмечаются и другие недостатки, влияющие на безопасность движения.