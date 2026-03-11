Прокуратура начала проверку после публикаций «Клопс» о плохом состоянии дорог в Янтарном и Пионерском

Светлогорская межрайонная прокуратура после публикаций «Клопс» организовала проверку состояния автомобильных дорог в Янтарном и Пионерском. Об этом сообщили редакции в пресс-службе надзорного ведомства.
В опубликованном материале было показано, что покрытие нескольких дорог в этих муниципалитетах находится в плохом состоянии, а дорожные знаки либо отсутствуют, либо установлены с нарушениями.
В рамках проверки специалисты оценят исполнение требований законодательства о безопасности дорожного движения. По её итогам будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Какие проблемы выявляют жители и эксперты
По словам местных жителей и специалистов, в Янтарном и Пионерском есть и другие проблемы, связанные с организацией дорожного движения.
Так, в Янтарном пешеходные переходы на ряде улиц не соответствуют нормативам. В частности, на некоторых из них неправильно занижен бортовой камень. Также отмечаются и другие недостатки, влияющие на безопасность движения.
В Пионерском проблемы касаются как состояния улично-дорожной сети, так и организации движения. Например, возле здания администрации отсутствуют тротуары, поэтому пешеходам приходится идти рядом с проезжей частью. Ситуацию усугубляет то, что автомобили нередко паркуются там с нарушениями ПДД.
Ещё один проблемный участок — улица Рабочая, которую построили совсем недавно. Там часто отсутствуют необходимые дорожные знаки и указатели пешеходных переходов. В некоторых местах указатели установлены с нарушениями — например, их можно увидеть уже после самой зебры, что противоречит действующим нормативам.
Кроме того, грузовые машины, которые задействованы при строительстве жилых домов, ездят без тентов. Обращения людей в полицию результатов не дали.
