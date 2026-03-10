В Калининграде ищут 16-летнюю девушку в голубой джинсовой куртке и коричневой юбке в клетку

В Калининграде ищут 16-летнюю Александру Любкевич. Об этом сообщает ПСО «Запад».

Девушка не выходит на связь с родственниками с 8 марта, с тех пор её местонахождение не установлено.

Рост пропавшей — 163 см, она худощавого телосложения, с тёмно-русыми волосами до плеч и карими глазами. Была одета в голубую джинсовую куртку, коричневую юбку в клетку, чёрные колготки, светло-серые кеды.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите об этом по телефонам горячей линии: 8(4012) 50-80-38; 8(4012) 520-444, 02, 102, или 112.