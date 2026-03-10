Елена Бабура рассказала, чем опасен один из самых популярных завтраков в кафе

Популярная составляющая завтраков, боулов и бранчей — яйцо пашот — может быть опасно. Об этом заявила глава регионального Роспотребнадзора Елена Бабура на круглом столе в медиагруппе «Западная пресса», посвящённом началу турсезона в регионе во вторник, 10 марта.

«Яйцо пашот — у нас это какой-то тренд в регионе. Кашу подают с ним, бутерброды. Всё с яйцом пашот. То есть — огромнейшие риски заболеть сальмонеллёзом», — предупредила Елена Бабура.

Она отметила, что остререгаться следует любых блюд, которые подаются с сырыми продуктами: тар-тар, строганина.