Жителей Калининградской области, живущих возле крупных рек, предупредили о подъёме воды

Жителей региона, чьи дома и участки находятся рядом с крупными реками, предупредили о подъёме воды в ближайшие дни. Об этом в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщили в понедельник, 9 марта.
Эксперты прогнозируют, что паводковая ситуация в регионе останется напряжённой. Ледоход уже фиксируется на Преголе — между Знаменском и Черняховском. Аналогичная обстановка ожидается на Дейме и Немане.
«Это происходит из-за продолжающегося таяния снега на полях и сохраняющегося ледостава. Стоит позаботиться о сохранности имущества из-за риска подтоплений в низменностях рек», — объяснили специалисты.
В начале февраля специалисты говорили, что весенние паводки затронут несколько российских регионов, но для Калининградской области прогноз оставался спокойным. Позже оценки стали расходиться, а муниципалитеты региона начали готовиться к половодью.