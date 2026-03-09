Жителей Калининградской области, живущих возле крупных рек, предупредили о подъёме воды

Жителей региона, чьи дома и участки находятся рядом с крупными реками, предупредили о подъёме воды в ближайшие дни. Об этом в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщили в понедельник, 9 марта.

Эксперты прогнозируют, что паводковая ситуация в регионе останется напряжённой. Ледоход уже фиксируется на Преголе — между Знаменском и Черняховском. Аналогичная обстановка ожидается на Дейме и Немане.

«Это происходит из-за продолжающегося таяния снега на полях и сохраняющегося ледостава. Стоит позаботиться о сохранности имущества из-за риска подтоплений в низменностях рек», — объяснили специалисты.