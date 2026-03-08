Калининградцев попросили не беспокоить тюленей и нерп и не курить рядом с ними

Жителей и гостей Калининградской области попросили не тревожить тюленей и нерп в период появления потомства, а также не приближаться к детёнышам. Об этом телеграм-канал Северо-Западного управления Росприроднадзора сообщает в воскресенье, 8 марта.

В ведомстве напомнили, что с конца февраля до конца марта у серых тюленей, а также балтийской и ладожской кольчатых нерп рождаются детёныши. В это время животным особенно важно твёрдое покрытие, где можно выкармливать потомство, отдыхать и пережидать линьку.

По словам зоологов, нынешняя зима стала самой удачной за последние пять лет, поскольку для размножения сложились хорошие условия: на водоёмах было достаточно льда, снега и естественных укрытий. Всё это должно помочь тюленям и нерпам спокойно вырастить потомство.

Специалисты просят не подходить к краснокнижным животным, не сталкивать детёнышей в воду, не брать их на руки, не шуметь и не фотографировать. Курить рядом и бросать окурки тоже нельзя.

В Росприроднадзоре пояснили, что из-за человека самка может бросить детёныша и больше к нему не вернуться. В таком случае без помощи специалистов животное, скорее всего, не выживет. Кроме того, лишнее беспокойство может заставить млекопитающих покинуть привычное место залежки.

Любые действия в отношении животных, занесённых в Красную книгу России, недопустимы без указаний и консультаций специалистов. Серый балтийский тюлень, ладожская и балтийская кольчатые нерпы находятся под охраной государства, а за уничтожение редких и исчезающих видов предусмотрена административная и уголовная ответственность.

В случае обнаружения животных в Росприроднадзоре просят звонить оперативному дежурному по номеру +7 (911) 070-48-61.