Калининградские «Оптимисты» выиграли золото в Сочи

Яхтсмены из команды «Прогресс» из Пионерского победили на всероссийских соревнованиях «Командный Кубок 2026», который проходил в Сочи. Об этом сообщает региональное министерство спорта.

Наши земляки выступали в классе «Оптимист». В состав золотой четвёрки вошли: Виктория Бартош, Софья Крутихина, Макар Корналевский и Даниил Королёв. Как отметили в ведомстве, четвёрка одержала победу под чутким руководством тренера Григория Михалёва, продемонстрировав блестящую командную работу и профессионализм. Калининградцы оставили за кормой 22 коллектива из 12 регионов России, доказав своё превосходство на водной глади в 127 проведённых за 5 дней регатах. Второе место завоевала команда «Дружба» из Тольятти, третье место у коллектива из Санкт-Петербурга «Крестовский остров».