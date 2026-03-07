Нога Хиля и гол на 93-й минуте: «Балтика» сыграла вничью с «Ростовом»

Калининградская «Балтика» сыграла вничью 1:1 с футбольным клубом «Ростов». Трансляцию поединка вёл телеканала «Матч ТВ».

В первом тайме хозяева поля уже на 12 минуте смогли поразить ворота Максима Бориско. Но после видео просмотра арбитр отменил гол. Эпизод во многом напоминал момент с результативным ударом Кевина Андраде в матче предыдущего тура с «Зенитом». Только на этот раз в положении «вне игры» оказался игрок «Ростова».

Калининградцы после этого стали играть в обороне более надёжно. А за 5 минут до перерыва Мингиян Бевеев головой сбросил мяч на Брайана Хиля и сальвадорец забил свой 11-й гол в сезоне. После перерыва хозяева старались отыграться, но балтийская оборона действовала безошибочно.

На 75-й минуте Кевин Андраде нарушил правила и арбитр назначил пенальти в ворота «Балтики». Алексей Миронов пробил выше ворот. На 93-й минуте ростовчане после розыгрыша углового усилиями Роналдл всё же сравняли счёт и ушли от поражения.