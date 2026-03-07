Цветы вместо штрафов: ГИБДД и ТМ «Нежинская» устроили автоледи Калининградской области весенний сюрприз

Представьте: вы едете по делам, видите впереди пост ГИБДД — и сердце привычно замирает. Но в этот раз всё иначе: инспектор улыбается и протягивает букет цветов! Именно так встречали автоледи в Калининградской области накануне 8 Марта.

ГИБДД и ТМ «Нежинская» запустили необычную акцию: вместо проверки документов и протоколов — комплименты, подарки и море улыбок прямо на дороге.

Как это было?

Акция охватила весь Калининград и область — даже самые отдалённые уголки. Женщины за рулём искренне удивлялись, радовались, благодарили инспекторов, а некоторые просили сделать совместное фото на память. Мимолётная встреча с инспектором превращалась в маленький праздник: кто‑то смущённо улыбался, кто‑то радостно смеялся, а кто‑то с благодарностью принимал весенний букет тюльпанов.

Организаторы поставили простую, но важную цель: напомнить, что женщина за рулём — не просто водитель, а очаровательная леди, достойная комплиментов и внимания. И, похоже, им это удалось: улыбки на лицах участниц стали лучшим подтверждением успеха. Такие инициативы помогают создавать в обществе атмосферу тепла и доброжелательности, напоминают, что даже в рутинных ситуациях можно найти место для радости и приятных сюрпризов.

«Мы рады поддержать эту добрую инициативу, — отметили в ТМ «Нежинская». — Хочется, чтобы жизнь жителей региона становилась ярче даже в самых неожиданных ситуациях».