Туман и до −5°C ночью: прогноз погоды в Калининградской области на субботу

В субботу, 7 марта, в регионе ожидается прохладная ночь и заметное потепление днём. Об этом сообщили в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Ночью температура воздуха составит 0…−3°C, местами в регионе может похолодать до −3…−5°C. У морского побережья ожидается −1…+1°C. Синоптики прогнозируют переменную облачность, дымку и местами туман, особенно в северной и восточной частях области. На дорогах возможна гололедица.

Утром температура поднимется до 0…+5°C, однако в районах, где сохранится туман и дымка, может быть около −1…+1°C. Погода будет малооблачной или с переменной облачностью. Днём в Калининграде и области потеплеет до +10…+13°C. На побережье будет прохладнее — около +6…+9°C. Осадков не ожидается, в небе будут преимущественно перистые облака. К вечеру станет облачнее с прояснениями, температура снизится до +2…−1°C.

Ветер ночью и в первой половине дня будет преимущественно юго-западным, затем — переменных направлений. Его скорость составит 1–6 м/с. Атмосферное давление в течение суток повысится с 770 до 771 мм рт. ст.