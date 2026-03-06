В Калининграде ищут 13-летнего мальчика, пропавшего 3 марта (обновлено)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде ищут 13-летнего Алексея Ш., который пропал в начале недели. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Во вторник, 3 марта, около 11:40 мальчик ушёл из дома, расположенного на ул. Тихорецкой, в неизвестном направлении. До настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 13-14 лет, рост 168 см., он худощавого телосложения, европейской внешности, волосы короткие русые, глаза голубые. Был одет в куртку чёрного цвета с красными вставками, классические серые брюки и чёрные кроссовки. При себе имел портфель бордового цвета

Обновлено

Найден, жив.