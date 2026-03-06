«Поломанный лев»: в Калининградском зоопарке объяснили, как помогают Тиграну освоить повадки сородичей (видео)

В Калининградском зоопарке специалисты продолжают работать с львом по кличке Тигран, который в раннем возрасте был разлучён с матерью и долгое время общался только с людьми. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения.

По словам сотрудников зоопарка, в младенчестве львёнка использовали как реквизит для фотографий, поэтому он не видел других львов и не усвоил важные навыки поведения внутри вида. Из-за этого у животного возникли серьёзные поведенческие особенности. Тигран не понимает язык тела сородичей, не умеет различать игру, угрозу и доминирование, не чувствует границы других животных и не умеет контролировать силу при взаимодействии.

В зоопарке отмечают, что такие нарушения поведения нельзя полностью исправить, но их можно скорректировать. Основной инструмент для этого — медицинский тренинг. Во время занятий лев учится концентрироваться, ждать сигнала и переключаться между задачами. Если раньше возбуждение часто приводило к агрессии, то теперь животное постепенно осваивает альтернативные реакции — например, остановку по сигналу, отступление или спокойный контакт через барьер. Кроме того, тренировки помогают Тиграну спокойнее переносить ветеринарные процедуры и стимулируют его когнитивную активность.

В зоопарке показали два видео с разницей в два месяца. На ранней записи лев реагирует более агрессивно и отвлекается, когда в тренировке участвует новый человек. На более поздней записи Тигран ведёт себя спокойнее, позволяет специалистам работать с его хвостом и почти не отвлекается, хотя напряжение всё ещё заметно.

Сотрудники зоопарка подчёркивают, что медицинский тренинг — не универсальное решение. В некоторых случаях животные так и не могут научиться считывать сигналы партнёра и контролировать свою силу. Если лев остаётся хронически агрессивным, специалисты могут принять решение не содержать его вместе с другими львами и адаптировать условия под индивидуальные особенности животного.

«Не каждый лев обязан жить в прайде, если он не прошёл путь становления в нём. Но мы обязаны дать ему шанс на нормальную львиную жизнь», — отметили в зоопарке.