Опрос: 41% жительниц Калининграда планируют путешествие на 8 Марта

Около 41% жительниц Калининграда планируют отправиться в путешествие на 8 Марта. Об этом говорится в исследовании сервисов «Авито Путешествия» и «Авито Реклама».

В целом по России поездки на праздничные выходные планируют 44% опрошенных женщин. При этом чаще всего о путешествиях задумываются респондентки в возрасте 18–24 и 35–44 лет — в этих группах доля желающих превышает половину. Чаще всего женщины собираются отправиться в поездку с семьёй — такой вариант выбрали 43% участниц опроса. Ещё 26% планируют путешествие со второй половиной. Реже россиянки выбирают поездки с друзьями или одиночные путешествия — по 14%.

По данным бронирований на платформе, самыми популярными направлениями на 8 Марта стали Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Москва и Московская область. В первую пятёрку также вошли Краснодарский край, Республика Татарстан и Ставропольский край. При этом за год среди популярных направлений заметнее всего вырос интерес к Челябинской и Свердловской областях, а также Республике Татарстан.

В среднем опрошенные женщины готовы потратить на поездку около 24,4 тыс. рублей. Бюджет более 30 тыс. рублей закладывают 29% респонденток. Среди десяти популярных направлений дешевле всего арендовать посуточную квартиру на праздники в Челябинской области — в среднем за 2,9 тыс. рублей за ночь. В Свердловской области цена составляет около 3,2 тыс. рублей, в Ставропольском крае — 3,7 тыс., столько же — в Калининградской области. По статистике сервиса, чаще всего пользователи снимают посуточные квартиры на четыре дня примерно на троих человек, а загородные дома — на две ночи в среднем на шестерых.