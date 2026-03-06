Генпрокурор России в Калининграде: о проблемах региона и реальных результатах работы

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Генеральный прокурор России Александр Гуцан посетил Калининградскую область с рабочим визитом. Об этом сообщает Генпрокуратура в пятницу, 6 марта.

Рабочая программа началась с церемонии возложения венка к памятнику 1200 воинам 11-й гвардейской армии — братской могиле солдат, погибших при штурме Кёнигсберга в апреле 1945 года. Александр Гуцан почтил память героев Великой Отечественной войны у Вечного огня.

В ходе визита глава надзорного ведомства провёл ряд встреч в прокуратуре Калининградской области. Он обсудил актуальные вопросы региональной повестки с губернатором и прокурором области, Северо-Западным транспортным прокурором, командующим Балтийским флотом и руководителями других ведомств. На встрече с коллективом прокуратуры Александр Гуцан отметил, что Калининградская область является особым регионом, где многие вопросы требуют постоянного внимания со стороны надзорных органов.

«В первую очередь это факторы, обусловленные географическим положением, влияющие на качество жизни людей. Они связаны с обеспечением транспортной доступности, с соблюдением гарантированного государством объёма социальных прав и льгот», — подчеркнул он.