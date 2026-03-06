В Калининграде и области в праздники отменят часть автобусных маршрутов

В Калининградской области 8 и 9 марта изменится расписание межмуниципальных автобусов. Транспорт будет ходить по графику воскресных и праздничных дней, часть рейсов отменяется.

Полностью отменяются:

№16 «Завод «Янтарь» — ул. Олега Кошевого»;

№150 «Калининград — пос. Малое Исаково» — рейсы не предусмотрены расписанием;

№307 «Светлый — Балтийск».

На остальных межмуниципальных маршрутах количество рейсов сократится. Перевозки организуют по графику выходного дня на популярных направлениях из Калининграда в Балтийск, Светлогорск, Зеленоградск, Пионерский, Мамоново, Гвардейск, Янтарный и Полесск. Пассажирам рекомендуют заранее уточнять расписание.