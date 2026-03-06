Укрепляем сотрудничество в области науки и образования: делегация завода «АВТОТОР» посетила неокампус «Кантиана»

Ссылка Делегация калининградского завода «АВТОТОР» посетила неокампус «Кантиана». Представители одного из крупнейших автопроизводителей России под руководством президента — генерального директора производственного комплекса Руслана Садыкова познакомились с будущими научно-образовательными пространствами, которые планируется открыть в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» уже весной 2026 года. Экскурсию провёл ректор БФУ им. И. Канта Максим Дёмин. Гостям показали территорию «города в городе», общежития для студентов. Особое внимание было приковано к корпусу Института высоких технологий (ИВТ), в котором будут учиться математики, физики, специалисты в области информационных технологий. Ректор подчеркнул, что новый кампус — это не только современная инфраструктура, но и новые смыслы, которые создаются в партнёрстве с работодателями и индустрией. В кампусе планируется открыть учебную лабораторию совместно с ООО «Рэнера» по химии, космическую лабораторию с ОКБ «Факел», лабораторию по медицинской аналитике с «АрсМедика», коворкинги с «1С-Битрикс», «Альфа-Банком» и др. На совещании представители БФУ им. И. Канта и завода «АВТОТОР» обсудили форматы сотрудничества — от создания совместных учебно-научных лабораторий в кампусе до подготовки кадров.

«"АВТОТОР" — высокотехнологичная компания, где активно внедряются в работу инновационные разработки и методы для производства. БФУ может стать для завода опорным университетом, который обучает специалистов, полностью готовых после выпуска, включиться в задачи компании, создавать новые технологические решения, материалы, возможно, химические соединения для будущих производственных линеек "АВТОТОР". Делаю огромную ставку на наши исследовательские центры. Первый этаж будущего корпуса Института высоких технологий мы отдаём под работу в области материаловедения, современного инжиниринга, приборостроения, корпусирования всего — от батарей до объектов, связанных с электротранспортом. Сегодня это один из основных векторов развития "АВТОТОР". Уверен, нас ждут долгосрочные совместные исследовательские и образовательные проекты для обеспечения технологического суверенитета страны», — отметил ректор. Руслан Садыков, президент-генеральный директор производственного комплекса «АВТОТОР»: «"АВТОТОР" является крупнейшим обрабатывающим производством региона с современной технологической производственной базой, и сейчас компания реализует инновационные проекты в сфере электромобильности. Поскольку наш регион обозначен президентом как регион развития электротранспорта, мы видим большую перспективу в совместном развитии и популяризации этого направления, в том числе среди студенческой молодёжи. Для нас критически важна подготовка кадров со студенческой скамьи и их последующая интеграция в производственные цепочки "АВТОТОР". Отдельно хочу подчеркнуть высокий уровень инфраструктуры кампуса, который, безусловно, станет уникальным научно-образовательным центром».