«Тюльпаны в марте бывают дороже роз»: сколько стоят цветы в Калининграде накануне праздника (фоторепортаж)

В преддверии 8 Марта корреспонденты «Клопс» обошли рынки и магазины в центре Калининграда и разузнали, сколько стоят букеты и где покупать дешевле всего.

Что почём В пятницу, 6 марта, на улицах областного центра бойкая торговля. Оживление заметно и в стационарных цветочных точках. Стоимость самого скромного букета стартует от 1 000 рублей, один цветок обходится примерно в 100-150. В основном это тюльпаны. Мимоза значительно дороже, даже маленькая веточка стоит не меньше 350 рублей. В супермаркетах тоже можно купить цветы. Горшечные орхидеи — от 1 600 рублей. Самый скромный букет из пяти тюльпанов — 500 рублей, цветы крупные и свежие.



На «Авито» их можно было приобрести по оптовым ценам от 50-70 рублей за цветок. Продавцы сообщают, что всё уже раскуплено.

Главный тренд — оригинальность В этом году спрос наблюдается на авторские композиции, в основном покупают их заранее. «Если вы не за заказом — мы не работаем», — сурово встречает на входе в один из салонов его сотрудник Владислав. На полу валяются лепестки, обрезки ленточек и листиков. Цветами уставлены витрины, пол и подсобные помещения. За кассой и ноутбуком две девушки непрерывно вбивают цифры. Не отрываясь от работы, поясняют, что чаще всего заказывают монобукеты из тюльпанов, роз, эустом и альстромерий . «Мы специализируемся на букетах из одного вида цветов. А через дорогу, наоборот, собирают композиции. Но у всех популярны тюльпаны — это такой символ весны. Они в марте дороже роз бывают», — рассказывает Светлана.

В салоне через дорогу готовы собрать букет без предварительного заказа. В очереди томятся несколько мужчин разных возрастов. «Всё зависит от предпочтений и бюджета. Можно собрать симпатичную композицию и за тысячу рублей. Но мужчины стараются не жадничать и в среднем готовы выложить за букет 3 000 — 3 500 рублей», — рассказывает продавец салона на Клинической. В этом году популярны и цветы в горшках — в основном первоцветы: крокусы, нарциссы, ароматные гиацинты и трогательные мускари. В салоне Екатерины на проспекте Мира их собирают в красивые композиции. Стоимость — от 800 рублей. «На мой взгляд, это и красивее, и милосерднее как-то: ты не выкидываешь букетик, а сажаешь потом в саду. Луковицы в следующем году разделятся надвое, и у вас на клумбе будет в два раза больше цветов. Так что это выгоднее во всех смыслах», — нахваливает свой товар продавец. Лидеры по экспорту цветов в регион — Нидерланды, Эквадор, Польша, Кения, Испания, Эфиопия, Колумбия. Встречаются на прилавках и местные тюльпаны

