Опрос: калининградцы рассказали, сколько готовы потратить на подарки к 8 Марта

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Жители Калининграда рассказали, сколько собираются потратить на подарки к Международному женскому дню. Опрос провели сервис SuperJob и международный бренд товаров для дома MADAME COCO среди экономически активного населения города.

По данным исследования, дарить подарки на 8 Марта в этом году планируют шесть из десяти мужчин и каждая вторая женщина. Мужчины чаще всего готовят сюрпризы своим супругам — так ответили 39% респондентов. Женщины, в свою очередь, чаще планируют поздравлять мам — 37%. Коллег собираются поздравлять 5% мужчин и 7% женщин.

Часть жителей ограничится цветами, а некоторые подготовят и букет, и подарок. В среднем женщины планируют потратить около 4 100 рублей на подарки и ещё 2 600 рублей — на цветы. Мужчины закладывают более крупный бюджет: примерно 5 100 рублей на подарки и 3 200 рублей на букеты.

По данным бренда MADAME COCO, средний чек на подарки к 8 Марта составляет от 1 000 до 3 000 рублей для коллег и знакомых и от 3 000 до 8 000 рублей — для родных и близких. Среди популярных подарков — комплекты постельного белья, подушки, банные халаты, наборы посуды и подарочные сертификаты.

Опрос проводился с 20 по 26 февраля 2026 года.