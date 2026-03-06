Юрист рассказал, как оплачивается работа в праздничные дни в Калининградской области

В преддверии длинных праздничных выходных в начале марта и мае многие жители Калининградской области ищут возможность подработать. Юрист hh.ru Александр Кузнецов напомнил, что по общему правилу выход в офис в нерабочие дни оплачивается в двойном размере.

«По общему правилу работа в нерабочие праздничные дни оплачивается в двойном размере. Однако по желанию сотрудника зарплата за этот день может быть обычной, в одинарном размере, но дополнительно работодатель предоставит ему еще один неоплачиваемый выходной. Право взять день отдыха вместо двойной оплаты — это решение работника и оно не может быть навязано ему руководством», — пояснил Александр Кузнецов.

Он также отметил, что привлекать сотрудников к работе в праздничные дни работодатель может только с письменного согласия работника. Обычно это допускается, если необходимо выполнить срочные или непредвиденные задачи.

Из правила есть исключения. Например, сотрудников могут вызвать без их согласия для предотвращения аварий, устранения их последствий или других чрезвычайных ситуаций.

Особые условия действуют и на предприятиях с непрерывным производственным процессом. Если по графику смена сотрудника приходится на праздничный день, он обязан выйти на работу. При этом оплата и возможность получения дополнительного дня отдыха сохраняются на общих условиях.