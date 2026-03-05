В Калининградской области ищут 78-летнего мужчину, пропавшего сутки назад

В Калининградской области ищут 78-летнего Маркса Баталова, который пропал сутки назад. Об этом сообщает ПСО «Запад» в четверг, 5 марта.

Мужчина на выходит на связь с родными, его местонахождение не установлено. Пропавший может нуждаться в медицинской помощи. Не исключается, что он находится в Балтийске или Калининграде.

Рост мужчины — 164 см, он плотного телосложения, с короткими седыми волосами, бородой и светло-зелёными глазами. Был одет в чёрную кожаную куртку, зелёную рубашку в клетку, тёмные брюки и коричневые туфли.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят сообщить об этом по телефонам: 8(4012) 508-038; 8(4012) 520-444; 02; 102; 112.