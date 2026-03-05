В Калининграде планируют купить 18 трамваев, которые заменят старенькие «Татры»

В Калининграде планируют обновить парк городского электротранспорта и закупить 18 трамваев. Об этом говорится в проекте модернизации инфраструктуры электротранспорта Калининграда. Документ есть в распоряжении «Клопс».

Вагоны должны заменить «Татры», которые хотят списать из-за износа. Планируется также капитально отремонтировать около 20,9 км путей и контактной сети. Предусмотрена реконструкция трамвайного депо: оно было построено в 1931 году и сейчас изношено примерно на 90%. Общий объём финансирования этой программы оценивается примерно в 10 млрд рублей.

Без проведения таких работ к 2030 году трамвайная сеть Калининграда может столкнуться с серьёзной деградацией. Средства на обновление инфраструктуры планируют искать в федеральном бюджете. Стратегия должна быть сформирована и пройти госэкспертизу до конца года.

Сейчас в парке предприятия 36 вагонов, из которых 16 — современные российские «Корсары», ещё один — польский Pesa. Остальные — «Татры» разного года выпуска. Этого хватает для обслуживания двух маршрутов. Для туристических целей используют Düwag.