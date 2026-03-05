Аналитики назвали сферы, где женщины чаще становятся руководителями в Калининградской области

В Калининградской области в нескольких профессиональных сферах женщины занимают более половины руководящих позиций. К такому выводу пришли аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, изучив рынок труда региона.

По данным исследования, самая высокая доля женщин-руководителей зафиксирована в сфере управления персоналом и тренингов — 71% от общего числа топ-менеджеров. В число отраслей, где управленческие позиции чаще занимают женщины, также вошли розничная торговля (69%), медицина и фармацевтика (68%), финансы и бухгалтерия, а также наука и образование — по 66%. В страховании доля женщин среди руководителей составляет 65%.

Аналитики отмечают, что чаще всего руководящие должности занимают женщины в возрасте от 35 до 44 лет — на эту группу приходится 45% всех руководителей-женщин. На втором месте — соискательницы старше 45 лет (29%), далее идут кандидатки от 25 до 34 лет (21%). Среди девушек 18–24 лет руководящие позиции занимают лишь 3%.

При этом самая высокая доля молодых женщин-руководителей в возрасте до 34 лет наблюдается в сферах туризма, гостиниц и ресторанов (29%), строительства и недвижимости (34%), а также информационных технологий (36%). Женщины старше 45 лет чаще рассматривают управленческие должности в добыче сырья (35%), транспорте и логистике (38%), а также в производстве и сервисном обслуживании (39%).

Согласно исследованию hh.ru, среди мужчин и женщин, претендующих на руководящие позиции, одинаковая доля соискателей с дополнительным образованием — по 37%. В то же время зарплатные ожидания женщин-руководителей в Калининградской области примерно на 30% ниже, чем у мужчин. В среднем женщины рассчитывают на 100 тыс. рублей в месяц, тогда как мужчины — на 142,9 тыс.

Наибольший разрыв аналитики зафиксировали в автомобильном бизнесе: женщины ожидают около 40 тыс. рублей, мужчины — 80 тыс. рублей. В сфере добычи сырья ожидания составляют 60,5 тыс. рублей у женщин против 108 тыс. у мужчин, а среди рабочего персонала — 50 тыс. и 80,2 тыс. рублей соответственно. Самая небольшая разница отмечена среди юристов (70 тыс. рублей у женщин против 80 тыс. у мужчин) и в сфере финансов и бухгалтерии — 70 тыс. против 84 тыс. рублей.