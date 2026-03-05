В Калининградской области заметили аиста, который ждёт свою вторую половинку (фото)

В Калининградской области стали замечать аистов, возвращающихся на свои гнёзда. Один из таких прилетел в посёлок Дворики Зеленоградского района. Об этом «Клопс» рассказал один из местных жителей. 

«Сфотографировал сегодня, 5 марта. Ежегодно с семьёй наблюдаем за жилищем аистов на столбе. Семейство улетает в тёплые края осенью и примерно к марту возвращается», — рассказал Иван. 

Аист пока гнездится в одиночестве и ждёт вторую половинку. 

Фото: Иван

Как рассказали специалисты научного отдела национального парка «Куршская коса», массово аисты прилетают в конце марта — начале апреля. Но единичные особи могут возвращаться и раньше. Зимуют эти птицы в Африке. 

В Славском районе очевидцы сняли на видео сразу 7 аистов, сидящих на ветвях высокого дерева.

Флора и фауна хорошие новости