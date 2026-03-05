В Калининграде камеры стали штрафовать за выключенные фары, поворот не с той полосы и болтовню по телефону

В Калининграде камеры научились фиксировать ещё целый ряд правонарушений. Об этом «Клопс» сообщили в Госавтоинспекции.

«Письма счастья» уже начали получать те, кто с нарушениями проехал перекрёсток улиц Фрунзе и 9 Апреля. В постановлениях езда без включённых фар формулируется как «нарушение правил пользования внешними световыми приборами».

Система следит и за правильным расположением машины на проезжей части. Водителей могут оштрафовать за поворот налево не из крайнего положения на полосе, то есть не с трамвайных рельсов.

Камера также фиксирует использование телефона за рулём. Штраф могут выписать, если вы держите мобильник возле уха во время движения.

Наказание последует, если водитель решит остановиться за пределами стоп-линии. Мониторится, как и прежде, скоростной режим.