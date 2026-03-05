«Водил рукой по бёдрам»: в центре Калининграда злобный извращенец преследовал и ударил 35-летнюю женщину

Накануне Нового года на 35-летнюю женщину напали в центре Калининграда. Мужчина угрожал изнасиловать и убить, а потом несколько раз ударил. Марина (имя изменено) написала заявление, но до сих пор не получила ответа от полиции. Об этом пострадавшая рассказала «Клопс».
Около семи вечера 26 декабря женщина шла по Московскому проспекту в районе ТЦ «Плаза». Когда калининградка стояла на пешеходном переходе, к ней подошёл мужчина и начал приставать.
«Он ко мне прикасался, проводил рукой по бёдрам. Я сказала: «Отстаньте, отойдите от меня», и он мне начал угрожать, что изнасилует и убьёт. Он шёл за мной, периодически догонял. Дважды ударил ногой», — вспоминает собеседница «Клопс».
Марина поняла, что ей нужно спасаться в более людном месте, и зашла в супермаркет. Туда же направился её преследователь. Он снова ударил женщину, и на этот раз прямо под камерами магазина.
В тот же день калининградка написала заявление в полицию, а 30-го декабря зафиксировала ушибы — на бедре остался огромный синяк. Марина наняла адвоката и была готова восстанавливать справедливость, но от полиции не было никакой реакции.
«Через месяц я пришла сама, хотела посмотреть материалы дела. Они сказали: «Хорошо, в течение месяца с вами свяжемся и предоставим. До 26 февраля полиция должна была со мной связаться, но этого никто так и не сделал», — говорит калининградка.
Зашла Марина и в тот самый магазин. Она хотела узнать у охранников, приезжала ли полиция, чтобы снять записи с видеокамер.
«Через месяц записи автоматически удаляются, как сказал мне охранник. Полиция так и не пришла. Охранник говорит: «Вы не первая». Мол, этот мужчина тут ошивается периодически, к кому-то пристаёт. Выходит откуда-то из кустов и начинает преследовать девушек», — рассказывает собеседница «Клопс».
Марина подозревает, что речь может идти об извращенце с Московского проспекта, который в октябре прошлого года напугал двух женщин. Он выскочил к ним голым из-за деревьев и начал мастурбировать.
«Клопс» обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по Калининградской области, но там не смогли оперативно ответить.
