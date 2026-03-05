«Водил рукой по бёдрам»: в центре Калининграда злобный извращенец преследовал и ударил 35-летнюю женщину

Около семи вечера 26 декабря женщина шла по Московскому проспекту в районе ТЦ «Плаза». Когда калининградка стояла на пешеходном переходе, к ней подошёл мужчина и начал приставать.

«Он ко мне прикасался, проводил рукой по бёдрам. Я сказала: «Отстаньте, отойдите от меня», и он мне начал угрожать, что изнасилует и убьёт. Он шёл за мной, периодически догонял. Дважды ударил ногой», — вспоминает собеседница «Клопс».

Марина поняла, что ей нужно спасаться в более людном месте, и зашла в супермаркет. Туда же направился её преследователь. Он снова ударил женщину, и на этот раз прямо под камерами магазина.

В тот же день калининградка написала заявление в полицию, а 30-го декабря зафиксировала ушибы — на бедре остался огромный синяк. Марина наняла адвоката и была готова восстанавливать справедливость, но от полиции не было никакой реакции.

«Через месяц я пришла сама, хотела посмотреть материалы дела. Они сказали: «Хорошо, в течение месяца с вами свяжемся и предоставим. До 26 февраля полиция должна была со мной связаться, но этого никто так и не сделал», — говорит калининградка.

Зашла Марина и в тот самый магазин. Она хотела узнать у охранников, приезжала ли полиция, чтобы снять записи с видеокамер.

«Через месяц записи автоматически удаляются, как сказал мне охранник. Полиция так и не пришла. Охранник говорит: «Вы не первая». Мол, этот мужчина тут ошивается периодически, к кому-то пристаёт. Выходит откуда-то из кустов и начинает преследовать девушек», — рассказывает собеседница «Клопс».

Марина подозревает, что речь может идти об извращенце с Московского проспекта, который в октябре прошлого года напугал двух женщин. Он выскочил к ним голым из-за деревьев и начал мастурбировать.

«Клопс» обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по Калининградской области, но там не смогли оперативно ответить.