Совет Федерации одобрил закон о компенсации таможенных пошлин для бизнеса Калининградской области

Совет Федерации одобрил закон о компенсации таможенных пошлин и налогов для предприятий Калининградской области. Решение приняли на заседании палаты в среду, 4 марта.

Согласно документу, с 1 января 2027 года компаниям будут компенсировать дополнительные таможенные платежи и налоги, которые могут появиться из-за изменений в федеральном законодательстве. Речь идёт о поддержке резидентов особой экономической зоны в Калининградской области.

Деньги на выплаты планируют выделять из федерального бюджета в виде целевых субвенций. При этом установят правила расчёта компенсаций и контроля за их использованием. Выплаты будут администрировать региональные власти, но контроль останется на государственном уровне.

«Закон направлен на совершенствование механизмов поддержки резидентов ОЭЗ Калининградской области. Внесённые по поручению губернатора Алексея Беспрозванных изменения повысят стабильность работы особой экономической зоны, поспособствуют реализации новых инвестпроектов и укрепят экономическую устойчивость области», — сказал перед голосованием сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков.

Сенаторы поддержали закон единогласно.