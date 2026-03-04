«Почти дефицит»: Матвиенко заявила о спросе на шпроты и призвала увеличить их выпуск в Калининградской области

Шпроты в России стали почти дефицитным продуктом, и Калининградской области стоит увеличить их производство. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время обсуждения проектов развития региона в среду, 4 марта.

Матвиенко отметила, что Калининградская область — один из лидеров по выпуску рыбных консервов.

«Каждая вторая банка шпрот в России произведена на заводах области. Могу сказать больше — [сейчас] почти дефицит, спрос будет точно большой», — отметила спикер Совфеда.

Она добавила, что для дальнейшего развития отрасли необходимо решать ряд проблем.

«Нужно строить новые суда, вкладывать инвестиции и сохранить приоритет рыбохозяйственного комплекса. Совместно с губернатором обсуждали, есть понимание. И в самой области начали производство рыболовецких судов», — отметила Матвиенко.