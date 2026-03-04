Губернатор представил в Совфеде предложения по перезагрузке Калининградской ОЭЗ — Кропоткин

Алексей Беспрозванных озвучил в Совфеде ряд предложений, направленных на повышение привлекательности для бизнеса режима калининградской ОЭЗ. Об этом «Клопс» рассказал председатель Законодательного Собрания региона Андрей Кропоткин, участвовавший в работе профильного комитета СФ.

«Комплекс мер можно разделить на три крупных пункта. Безусловно, они дадут новый результат и повысят привлекательность региона», — сказал Кропоткин.

Губернатор предложил:

снизить минимальный порог инвестиций до 50 миллионов рублей для проектов в сферах сбора и утилизации отходов, логистики, а также в образовании и спорте;

продлить срок реализации инвестпроектов с трёх до шести лет для тех резидентов, кто столкнулся или может столкнуться с санкциями и сложностями логистики;

разрешить учитывать в составе капитальных вложений расходы на покупку оборудования и транспорт у местных производителей, зарегистрированных до 2006 года.

«В рамках своего доклада глава региона вернулся к вопросу о налоге на добычу полезных ископаемых. Алексей Беспрозванных рассчитывает на поддержку Совета Федерации в возвращении прежней планки норматива НДПИ на добычу янтаря», — добавил парламентарий.