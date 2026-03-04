Совет Федерации готовит обращение в Минтранс, чтобы изменить систему субсидирования полётов в Калининград

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Совет Федерации обратится в Минтранс с предложением изменить систему субсидирования авиабилетов для калининградцев. Об этом «Клопс» рассказал сенатор Александр Шендерюк-Жидков.

Речь идёт о том, чтобы гарантировать жителям региона возможность приобретать льготные билеты независимо от сезона и объёма распределённых субсидий.

«Любой калининградец должен иметь возможность купить авиабилет по фиксированной субсидированной цене, а не ждать, когда Минтранс выделит деньги и авиакомпании откроют продажи», — подчеркнул Шендерюк-Жидков.

Предложение было поддержено комитетом СФ по бюджету и финансовым рынкам, а также председателем верхней палаты парламента Валентиной Матвиенко. Подготовлен отдельный пункт в постановлении Совфеда, которое затем будет направлено в правительство РФ. Губернатор Калининградской области совместно с сенаторами отрабатывал этот вопрос на заседаниях комитетов СФ.

Сейчас каждый житель области может приобрести до четырёх субсидированных билетов по фиксированной цене (3 800 рублей в столицу и 3 500 рублей в Санкт-Петербург). Отвечая на вопрос о том, сохранится ли этот лимит, сенатор отметил, что эти детали ещё предстоит обсудить.

«Проблема заключается в том, что эти билеты не всегда доступны. В последний раз они были в продаже всего две недели», — отметил Шендерюк-Жидков.